Дети 4 нардепов стали депутатами

На местных выборах, которые проходили в прошлом году, четверо детей народных депутатов стали депутатами городских и районных советов. Об этом сообщило движение "Чесно".

Новоизбранный депутат Краматорского городского совета 19-летний Ростислав Солод является сыном нардепов Натальи Королевской и Юрия Солода с ОПЗЖ.

Ростислав Солод - спарва.

Молодой депутат задекларировал доходы от криптовалюты на сумму $24,5 млн. Родители-нардепы участвовали в кампании сына.

Депутатом Киевского городского совета стала дочь нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Арьева, 20-летняя студентка Ярина. Также представляет ЕС.

Дочь Арьева баллотировалась в районе, где когда-то дважды по округу побеждал ее отец.

Отец-нардеп утверждал, что его дочь потратила на кампанию всего 500 грн, а он лично был против ее решения баллотироваться.

Впрочем, в этих словах есть определенная неискренность. Кандидат, как и большинство родственников политиков, баллотировалась в наиболее "комфортном" для себя 7-м округе в Оболонском районе, где дважды проходил в Верховную Раду по мажоритарке ее отец. Согласно декларации, совокупная стоимость денежных активов новоизбранного депутата - более 1 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Партия Зеленского перестала получать взносы, доноры с миллионами исчезли

20-летний Дмитрий Копанчук стал депутатом Рудкивского городского совета. Он является сыном нардепа от "Слуги народа" Елены Копанчук.

В своем округе кандидат набрал 0 голосов. Это означает, что Дмитрий Копанчук даже не воспользовался возможностью проголосовать за себя. Он попал в совет благодаря высокому месту в списке "Слуги народа" - № 2.

Сын депутатки- "слуги" попал в совет благодаря высокому месту в списке партии.

Молодой депутат является директором фирмы "ЭК Рашевка-Псел", занимающейся производством электроэнергии. Ранее компанию возглавляла его мать.

Безработный 21-летний Ярослав Вельможный стал депутатом Северодонецкого райсовета от "Наш край". Его отец - нардеп Сергей Вельможный, который попал в Верховную Раду как самовыдвиженец. Позже вошел в группу "Доверие", а также стал членом партии "Наш край".

Сергей Вельможный входит в группу "Довира"

За Ярослава Вельможного в округе проголосовали 887 избирателей, что позволило кандидату взять самый высокий результат по квоте среди молодых кандидатов.

Отец депутата участвовал в агитационных мероприятиях на территории округа сына. А округ, в котором Вельможному-старшему удалось получить мандат нардепа в 2019 году, в частности благодаря гречкосейству, совпадал с округом его сына на выборах в райсовет.

Родственники молодых депутатов

Минимум у 30 из 49 депутатов "юниоров" в возрасте от 18 до 21 года есть родственники среди политиков или местных чиновников.

В большинстве случаев именно отец является влиятельным родственником, который способствовал карьере своего сына или дочери - 22 случая из 30. 6 раз кандидатам помогали политические связи матери. В других случаях влиятельным родственником был дядя.

25 октября в Украине прошли местные выборы. Явка избирателей составила 36,88%. Самые высокие результаты получали ,в частности, родственники нардепов, представители депутатских благотворительных фондов.