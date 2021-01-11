Родственники нардепов, руководители депутатских фондов: кто повыигрывал местные выборы

Самые высокие результаты на прошлогодних местных выборах набирали родственники народных депутатов, представители депутатских благотворительных фондов и чиновники из областных центров, назначенные популярными мерами. Об этом сообщает движение "Чесно"

Мажоритарные округа родственников-нардепов совпадали с территорией округов, где в 2020 году баллотировались в областной совет кандидаты. Таким образом, узнаваемая в округе фамилия стала главной причиной рекордных результатов кандидатов.

В некоторых случаях кандидаты в облсовет возглавляли благотворительные фонды своих родственников-нардепов. Поэтому имели возможность пиариться на "засевании" округов фондами.

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Пиар на гречкосействе благотворительных фондов использовали не только родственники нардепов.

В апреле бывший премьер Владимир Гройсман, мэр Винницы Сергей Моргунов и председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский создали "Спецфонд СтопВирус", который действует как проект благотворительного фонда "Подольская громада".

Двое представителей этого фонда - его координатор, врач Илья Гуменчук и представитель фонда и советник городского председателя Жмеринки Олег Легеза есть в перечене самых успешных кандидатов.

Также в списке - юрист благотворительного фонда "Слобожанщина" и кандидат от "Блока Кернеса - Успешный Харьков" Альберт Кононенко и нардеп Ирина Констанкевич, которая является членом правления фонда Игоря Палицы "Только вместе". Констанкевич пиарилась на обеспечении больниц своего округа за счет фонда.

Еще одна особенность выборов в облсовет - успехи "людей мэра". Среди 50 "топ-кандидатов" - 5 чиновников, назначенных мэром областного центра, или руководителей городских коммунальных предприятий. Мэры с высоким уровнем поддержки "делегировали" своих заместителей в списки для того, чтобы поднимать рейтинг партии мэра в области. Подобная тактика часто приносила результат.

25 октября в Украине прошли местные выборы. Явка избирателей составила 36,88%.