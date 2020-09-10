Деркач в ответ на санкции США обещает показать "шокирующие факты разоблачения"

В начале следующей недели Деркач выйдет на пресс-конференцию с шокирующими фактами разоблачения "демокорупции". Фото: Reuters

Народный депутат Верховной Рады Андрей Деркач, против которого США ввели санкции, анонсировал пресс-конференцию о якобы новые расследования коррупции в Штатах.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

"Месть представителей" Демокорапшн "в лице Байдена, Кента и Квин. Месть - неотъемлемая часть их регулярной деятельности против украинских расследователей, журналистов, экспертов, раскрывающих все новые и новые схемы международной коррупции. Это месть и в отношении меня, как представителя команды расследователей. в начале следующей недели я выйду на пресс-конференцию с новыми, шокирующими фактами разоблачения "демокорупции". Именно из-за утечки информации о предстоящей пресс конференции, информация о санкциях вышла именно сегодня. "Демокорупционеры" очень боятся. Потому что каждое слово, которое будет мной озвучено , подкрепленное цифрами, документами и интересными записями. Отказываться от пресс конференции не стану: на кону - государственная независимость и суверенитет Украины ", - написал Деркач.

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В то же время, народный депутат заявил, что, возможно, судиться с Минфином США.

"Подобная информация от Минфина США открывает мне возможность защищать свои интересы в юридическом поле - в суде. Считаю, что победа в этой истории станет логичным ответом представителям" Демокорапшн "в моей борьбе за отстаивание национальных интересов Украины", - заявил он.

19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии ексвицепрезидента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. 10 сентября Министерство финансов США ввело санкции против Деркача, который публиковал пленки якобы с голосами Порошенко и Байдена.