Депутаты ОПЗЖ устроили ссору на заседании комиссии по этике

В Николаеве во время заседания комиссии горсовета по вопросам этики поссорились депутаты от пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Максим Невинчений и Александр Медведев.
Невинчений просил коллегу о выступлении. На что тот ответил грубостью. После ссора разгоралась еще больше
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"Перестань, не базарь", - сказал Медведев коллеге.
"Что?", - спросил Невинчаный.
"Не базарь", - повторил Медведев.
"Что не базарь?" - уточнил Невинчаный.
Позже, после выступления Невенчанного, между ним и Медведевым произошел еще один диалог.
"Ты приходишь как депутат городского совета. Кладешь корявым почерком написанное решение и говоришь: "Будьте добры", - сказал Медведев.
"У меня было написано не корявым почерком", - сказал тот в ответ.
"Я просто говорю тебе, как надо делать", - сказал Медведев.
"Не надо мне говорить, как надо делать. Я не говорю вам, как надо делать", - заявил Невинчаный.
"Аппарат совета для того и существует, чтобы тебе правильно разработать этот вопрос", - отметил его коллега.
Максим Невинчаный во время заседания постоянной депутатской комиссии по ЖКХ отказался переходить на украинский язык. На замечание главы комиссии он ответил, что не будет прислушиваться к его советам, и предложил ему обратиться в полицию с заявлением о нарушении им законов Украины. На заседании комиссии он продолжил говорить на русском языке.
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