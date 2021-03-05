Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова

В тоже время позиции олигарха Рината Ахметова усилятся. Фото: Соня Кошкина

После санкций США возможности влияния олигарха Игоря Коломойского в Украине будет уменьшаться. Об этом Gazeta.ua сказал политический эксперт Виктор Бобыренко.

"Теперь те депутаты, кто работает на конверте, будут перетекать от Коломойского к Ахметову.

А президент Зеленский будет отдалятся от олигарха, как от прокаженного. Возможность влияния Коломойского с каждым днем ​​будет уменьшаться, потому что с ним никто не захочет иметь дело, чтобы не попалиться.

Теперь из олигархов самый большой бенефициар, выгодоприобретатель от власти - Ахметов. Его позиции усилятся. Он может остаться одним олигархом в Украине. Это тоже одна из угроз.

Если Зеленский будет отдалятся от Коломойского, то рано или поздно будет праветь. Как бы не начинали все украинские президенты, кроме Януковича, они становятся бандеровцами.

Учитывая то, что суды в Украине принадлежат Портнову, Кивалову и таким подобным, маловероятно, что Коломойского посадят в Украине. Скорее приговор может получить в США.

Олигарху теперь нужен здесь хаос, будет мутить воду. Ему нужна Украина, которая не будет двигаться некуда, беспомощная", - говорит эксперт.

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Санкции в отношении Коломойского - ожидаемый шаг США, считает Виктор Бобыренко.

"Фактически это их шаг в помощи Украине стать правовым государством. Они, как основной союзник, будут делать все шаги навстречу нам и толкать Украину в сторону Запада. К счастью, у нас прекрасный союзник", - говорит эксперт и добавляет, что для США Коломойский, Дубинский, Деркач или Медведчук - "одинаковые чертята".

5 марта США ввели санкции против Коломойского. Ему и его семье запретили въезд в страну. 11 января США ввели санкции, в частности против нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского. США заявили о "части связанной с Россией сети иностранного влияния, которая касается Андрея Деркача". В прошлом году Посольство США заявило, что нардеп Деркач является российским агентом.