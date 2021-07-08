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четверг, 08 июля 2021 17:51

Депутаты из "Евросолидарности" и ветераны заявили о готовности взять на поруки генерала Павловского

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  Экс-нардеп Татьяна Чорновол: "Государственный оборонный заказ, когда этим занимался Павловский, выполнялся"
Экс-нардеп Татьяна Чорновол: "Государственный оборонный заказ, когда этим занимался Павловский, выполнялся"

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность", а также участники войны против российской агрессии заявили о готовности взять на поруки генерал-лейтенанта Игоря Павловского.

При Павловском выполнялся Государственный оборонный заказ, и в армию снабжали новую технику и образцы вооружения, а теперь уже два года никто не закупает для Вооруженных сил ничего нового.

Об этом на заседании суда сказала народный депутат 8-го созыва, активистка, участница Революции достоинства Татьяна Черновол.

  Экс-нардеп Татьяна Чорновол: "Государственный оборонный заказ, когда этим занимался Павловский, выполнялся"
Экс-нардеп Татьяна Чорновол: "Государственный оборонный заказ, когда этим занимался Павловский, выполнялся"

"Очень тяжелых четыре года он руководил сектором, который отвечал за вооружение украинской армии. Хочу здесь подчеркнуть - Государственный оборонный заказ, когда этим занимался Павловский, выполнялся. Последние два года государственный оборонный заказ не выполняется", - заявила она.

"Я считаю, что на этом месте должен сидеть совсем другой человек и вы должны собирать совсем другие материалы и исследовать, почему Государственный оборонный заказ сейчас в стране не выполняется", - обратилась Черновол к прокурорам.

"К сожалению, идет война, и любой шаг, который делается в отношении тех, кто защищал Украину, относительно тех, кто срывал план Путина по захвату Украины, очень плотно сейчас мониторится нашим врагом. Идет картинка, когда боевой генерал берется под арест. Все эти унизительные процедуры будут с огромным восторгом восприняты нашим врагом. И по моему убеждению мы не имеем права дать им такую ​​радость", - говорит народный депутат Ростислав Павленко. Он также сообщил, что член делегации ПАСЕ, которая на днях прибыла в Украину, депутат от ЕНП Тораринссон намеревался присутствовать на суде.

"Также хочу сообщить, что в суде присутствовал докладчик от Парламентской ассамблеи Совета Европы Биргир Тораринссон. Он сейчас не смог присутствовать, когда началось заседание, должен улетать, но он также будет проинформирован о ходе суда и этих событий. Думаю, что должным образом будет оценено все, что здесь происходит", - подчеркнул Павленко.

"Катера, о которых шла речь, уже выходят на государственные испытания. Та же самая первая партия 100 "Богданов" и сейчас выполняет свое предназначение, и сейчас эвакуируются ими ранены и решаются другие вопросы. На самом деле мы все понимаем - происходит просто грубая расправа, расправа над людьми, которые вообще способны принимать решения в обстоятельствах, которые были в далеком уже 2014 году, когда нужно было решать сейчас и на месте", - говорит Герой Украины, нардеп, генерал-лейтенант Михаил Забродский.

"Лично я знаю Игоря Валентиновича более 10 лет, но в той ситуации, когда мы встретились на войне, когда с четырьмя пушками нужно было организовать оборону города, чуть меньше чем сам Донецк, это уже само по себе многое говорит о человеке", - отмечает Забродский.

Бывший заместитель секретаря СНБО, бывший первый заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос отметил - знает генерал-лейтенанта Павловского уже более 15 лет.

"Я уверен, что взятие под стражу генерала Павловского - это достаточно сильная пощечина в сторону патриотов Украины. Генерал Павловский - человек чести, он офицер с большой буквы. Предыдущие попытки его обвинить и арестовать показали, что ничего не было и все это оказалось "пшиком", - отмечает Кривонос.

"Я помню, как все начиналось в 2014 году, и как он за счет высокой организации начинал мобилизацию и обеспечение мобилизации Вооруженных сил в 2014 году. Я хочу напомнить, что в сентябре 2014 года, когда Игорь Павловский возглавил Мариуполь, между Волновахой и Мариуполем было просто две роты Нацгвардии и одна рота ВСУ, и 65 километров пустоты - не было больше никого. Он за счет правильной и умелой организации своего маленького штаба смог не просто остановить, а разгромить ни один танковый батальон вооруженных сил РФ на подступах к Мариуполю. Напомню, что на тот момент в Мариуполе было 435 тысячи населения и около 150 тысяч беженцев. Практически семисоттысячный город был спасен", - отметил Кривонос.

"То, что происходит сейчас, это один из очередных этапов гибридной войны Российской Федерации по расшатыванию ситуации внутри страны, когда подрывается доверие к тем, кто защищает эту страну. Это первый этап дестабилизации ситуации в стране и это в дальнейшем может привести вообще к разрушению Украины ", - отметил генерал Кривонос.

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