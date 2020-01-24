Депутаты "ЕС" пришли в ГБР останавливать реванш антимайдана

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько украинцев считают себя средним классом
Сколько украинцев считают себя средним классом
Просмотров: 2943
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Просмотров: 4726
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 1179
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 846
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 648
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3852
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 954
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1611
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 900
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 693
Фото
Все фото
3
10
5
9
4
Сожгли офис партии Шария
Сожгли офис партии Шария
500 тысяч людей на Майдане. Как проходила инаугурация президента
500 тысяч людей на Майдане. Как проходила инаугурация президента
В Раде начали новую традицию
В Раде начали новую традицию
Зеленский вместе с семьями почтил погибших киборгов
Зеленский вместе с семьями почтил погибших киборгов
Баканов взял пример с Зеленского
Баканов взял пример с Зеленского
Видео
Все видео
Зеленский в разговоре с Нетаньяху вспомнил о Крыме и личной семейной истории
Зеленский в разговоре с Нетаньяху вспомнил о Крыме и личной семейной истории
Арахамия в Давосе раздавал комментарии кремлевским пропагандистам
Арахамия в Давосе раздавал комментарии кремлевским пропагандистам
Зеленский встретился с директором-распорядителем МВФ
Зеленский встретился с директором-распорядителем МВФ
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
Сотрудницы горсовета обвинили нардепа в сексизме
Сотрудницы горсовета обвинили нардепа в сексизме
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1413
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1728
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 3006
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2133
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2925
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
23 января 2020
Просмотров: 162
Дорога назад
На світі є кілька місць, де, мабуть, зосталось багато мене. І те, чим я є тепер, менше, ніж те, що є там. Інакше важко пояснити, з якої причини туди ...
пятница, 24 января 2020 11:34

Депутаты "ЕС" пришли в ГБР останавливать реванш антимайдана

  Комментировать
Депутаты &quot;ЕС&quot; пришли в ГБР останавливать реванш антимайдана
Депутаты "Европейской солидарности" пришли к ГБР с требованиями не допустить назначения адвоката Януковича и прекратить политические преследования

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" сегодня пришли в Государственное бюро расследований, чтобы заявить руководству ГБР о недопустимости назначения первым заместителем ГБР адвоката Януковича Александра Бабикова, а также о недопустимости политических преследований, которые были инициированы экс-директором ГБР Романом Трубой по приказу Офиса президента.

Об этом депутаты сообщили журналистам возле офиса ГБР.

"Происходит активизация Антимайдана, угроза реванша, которая, в частности состоит в том, что на должность первого заместителя руководителя ГБР назначен господин Бабиков, который является адвокатом Януковича и соответственно имеет явный конфликт интересов. Мы пришли к госпоже Венедиктовой, используя законное право народных депутатов на безотлагательный прием для того, чтобы поставить вопрос о недопустимости пребывания этого лица на должности", - сказал Ростислав Павленко.

"Также мы хотим обсудить вопрос о проведении конкурса на замещение директора ГБР. Должен быть через конкурс избран человек, который будет иметь доверие украинцев, активистов, который обеспечит всестороннее расследование этих резонансных дел", - добавил депутат.

"Мы сюда пришли не просто по собственному желанию, хотя видим, что происходит в последнее время в стране. Мы здесь по просьбе семей Небесной Сотни. Вчера также по их просьбе была встреча. Они возмущены назначением господина Бабикова - адвоката Януковича - первым заместителем председателя ГБР. Возмущены не случайно, ведь мы видим, что происходит процесс, согласно которому хотят доказать, что Майдан - это была не Революция достоинства, а государственный переворот. И, соответственно, русская аннексия была оправдана. И все пророссийские силы сейчас, к сожалению, с определенной поддержкой наших некоторых государственных чиновников, реализующих этот сценарий", - отметил Николай Княжицкий.

Европейская Солидарность
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Депутаты "ЕС" пришли в ГБР останавливать реванш антимайдана». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
января

В Петербурге начал выходить украинский журнал

Первый титульный бой Котельника во Львове пытались сорвать

Острое мороженое отмечает 101-й день рождения

Первое пиво в жестяных банках открывали консервным ножом

Золото назвали крупнейшим национальным бедствием

Самое читаемое
Популярная призерка фитнес-турниров оказалась звездой порно
Популярная призерка фитнес-турниров оказалась звездой порно
18
 Просмотров: 170028
Показали забавных собак-дебоширов, пойманных на &quot;преступлении&quot;
Показали забавных собак-дебоширов, пойманных на "преступлении"
29
 Просмотров: 13761
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
 2 Просмотров: 10602
Домохозяйкам будут назначать социальную помощь
Домохозяйкам будут назначать социальную помощь Просмотров: 8073
Раздели и снимали на видео: правоохранители издевались над мужчиной
Раздели и снимали на видео: правоохранители издевались над мужчиной
6
 Просмотров: 6975
Политика
Украинцев возмутило фото министра с Королевской
Украинцев возмутило фото министра с Королевской Просмотров: 342
Порошенко обозвал ГБР "95 кварталом" и пришел на допрос
Порошенко обозвал ГБР "95 кварталом" и пришел на допрос Просмотров: 801
Зеленский в разговоре с Нетаньяху вспомнил о Крыме и личной семейной истории
Зеленский в разговоре с Нетаньяху вспомнил о Крыме и личной семейной истории
 Просмотров: 270
Посол Украины в Румынии оправдывался за слова Зеленского
Посол Украины в Румынии оправдывался за слова Зеленского Просмотров: 513
Больше оптимизма и веры в себя - нобелевский лауреат дал совет Украине
Больше оптимизма и веры в себя - нобелевский лауреат дал совет Украине Просмотров: 171
Больше всего комментируют
14
Это реванш: заявление семей Героев Небесной сотни, активистов и военных
3
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
3
Зеленский сделал Евросоюзу интересное предложение
3
Автохам в Давосе: украинца оштрафовали за парковку на тротуаре
2
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
Голосов: 14593
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua