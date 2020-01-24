Депутаты "ЕС" пришли в ГБР останавливать реванш антимайдана

Депутаты "Европейской солидарности" пришли к ГБР с требованиями не допустить назначения адвоката Януковича и прекратить политические преследования

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" сегодня пришли в Государственное бюро расследований, чтобы заявить руководству ГБР о недопустимости назначения первым заместителем ГБР адвоката Януковича Александра Бабикова, а также о недопустимости политических преследований, которые были инициированы экс-директором ГБР Романом Трубой по приказу Офиса президента.

Об этом депутаты сообщили журналистам возле офиса ГБР.

"Происходит активизация Антимайдана, угроза реванша, которая, в частности состоит в том, что на должность первого заместителя руководителя ГБР назначен господин Бабиков, который является адвокатом Януковича и соответственно имеет явный конфликт интересов. Мы пришли к госпоже Венедиктовой, используя законное право народных депутатов на безотлагательный прием для того, чтобы поставить вопрос о недопустимости пребывания этого лица на должности", - сказал Ростислав Павленко.

"Также мы хотим обсудить вопрос о проведении конкурса на замещение директора ГБР. Должен быть через конкурс избран человек, который будет иметь доверие украинцев, активистов, который обеспечит всестороннее расследование этих резонансных дел", - добавил депутат.

"Мы сюда пришли не просто по собственному желанию, хотя видим, что происходит в последнее время в стране. Мы здесь по просьбе семей Небесной Сотни. Вчера также по их просьбе была встреча. Они возмущены назначением господина Бабикова - адвоката Януковича - первым заместителем председателя ГБР. Возмущены не случайно, ведь мы видим, что происходит процесс, согласно которому хотят доказать, что Майдан - это была не Революция достоинства, а государственный переворот. И, соответственно, русская аннексия была оправдана. И все пророссийские силы сейчас, к сожалению, с определенной поддержкой наших некоторых государственных чиновников, реализующих этот сценарий", - отметил Николай Княжицкий.