Депутатам из "Слуги народа" объяснили, как отвечать на упреки Уманского

Депутатам разослали темники об Уманском. Фото: firtka.if.ua

Депутатам президентской фракции "Слуга народа" объяснили, как отвечать на упреки бывшего советника офиса Владимира Зеленского о хищении миллиардов гривен на строительстве дорог.

"Бабелю" документ предоставили источники во фракции.

Игорь Уманский заявил, что на "Большом строительстве" ряд компаний присвоил 36 млрд грн.

Документ призывает отвечать на упреки Уманского обвинением в некомпетентностию

"Профессиональный экономист, который дважды был министром финансов, должен знать, как финансируется Укравтодор", - говорится в документе.

Отмечается, что Уманский неправильно указал бюджет Укравтодора на 2020 год и путает источники его финансирования.

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Депутатам советуют говорить, что тему о "дорожной картели" неоднократно опровергали. Что все торги проводятся открыто, поэтому их можно легко контролировать, а тезис о лишних 35 млрд выводится исключительно из "манипуляций" Уманского.

Бывший советник председателя Офиса президента Игорь Уманский заявил о хищении 36 млрд грн на "Большом строительстве" дорог Владимира Зеленского, выделенных из фонда борьбы с коронавирусом. Об этом он написал в Facebook на следующий день после отставки.