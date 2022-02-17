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четверг, 17 февраля 2022 09:24

Депутат от "Партии Шария" прокомментировал скандал с флагами

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Депутат от &quot;Партии Шария&quot; прокомментировал скандал с флагами
Депутату Илье Фрейману инкриминируют надругательство над государственным флагом. Фото: скриншот с видео "Новини.LIVE Odesa"

Депутат горсовета Одессы от "Партии Шария" Илья Фрейман назвал свои действия с флагами Украины "протестом против имеющегося пафоса".

По его словам, перед началом сессии по залу ходил работник мэрии и заменял партийные флаги на государственные, пишет Суспільне.

"Много мнений на эту тему. Я убирал флажки потому, что сессия была внеочередной, никакой необходимости и спешки не было. Я против пиара украинского флага, потому что он, как и любая другая украинская символика, может дискредитироваться недоактивистами. Это была пафосная штука, от этого мы не становимся патриотичными", - сказал Фрейман.

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15 февраля в СМИ появилось видео, на котором видно, как во время сессии одесского горсовета на рабочие места депутатов устанавливают украинские флаги. Увидев это, Ильи Фрейман выдернул несколько флагов и отбросил их в сторону.

16 февраля полиция возбудила уголовное дело против депутата по факту надругательства над государственным символом Украины.

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