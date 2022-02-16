Британия и Словакия подсветили официальные здания цветом украинского флага

Офис иностранных дел, содружества наций и развития Великобритании подсветил свое здание в Лондоне желто-синими цветами флага Украины.
Об этом сообщает МИД Британии в Twitter.
Этим они показывают солидарность с украинским народом.
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В Словакии в знак солидарности с Украиной подсветили голубым и желтым цветами президентский дворец.
Фото дворца опубликовала в своем Twitter президент страны Зузанна Чапутова.
"Сейчас, когда Украина отмечает День единства, президентский дворец – в голубовато-желтых цветах в знак поддержки нашего соседа. Символы важны, но сильнее нас делает наше единство и решительность в защите демократии и свободы", – написала она.
16 февраля стало Днем единения по решению Владимира Зеленского. Соответствующий указ он подписал 14 числа
15 февраля в России заявили об отводе части военных от границы Украины "после окончания учений". Однако мировое сообщество в это не верит.
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