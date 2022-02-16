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среда, 16 февраля 2022 21:36

Убрал флаги Украины: за депутата от "Партии Шария" взялась полиция

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Убрал флаги Украины: за депутата от &quot;Партии Шария&quot; взялась полиция
Депутату Илье Фрейману инкриминируют надругательство над государственным флагом. Фото: sharij.net

Против депутата горсовета Одессы от "Партии Шария" Ильи Фреймана начали уголовное производство по факту надругательства над государственными флагами Украины.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

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Отмечается, что правоохранители в сети увидели видео, как депутат демонстративно убирает со стола государственные флаги и откладывает их в сторону.

"Сведения по указанному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "надругательства над государственным символом Украины", - говорится в сообщении.

15 февраля в СМИ появилось видео, на котором видно, как во время сессии одесского горсовета на рабочие места депутатов устанавливают украинские флаги. Увидев это, Ильи Фрейман выдернул несколько флагов и отбросил их в сторону.

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