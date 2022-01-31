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понедельник, 31 января 2022 19:12

Депутат группы "Довіра" с братом "выбивали" деньги из украинки

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Депутат группы &quot;Довіра&quot; с братом &quot;выбивали&quot; деньги из украинки
Задержали главу фракции "Довіра" в Полтавском облсовете и его брата за вымогание денег – Венедиктова. Фото: pixabay.com

31 января правоохранители задержали председателя фракции "Довіра" в Полтавском областном совете и его брата при получении почти $40 тыс., которые они требовали от гражданки Украины.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

"Задержали главу фракции "Довіра" в Полтавском областном совете и его брат, который является депутатом Миргородского районного совета. Один из братьев владеет Великобагачанским комбикормовым заводом", - написала она.

По данным следствия, депутаты угрозами применить силу требовали у женщины передать им $39 тыс. за, "мягко говоря, сомнительные долговые обязательства".

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Депутаты были задержаны после получения этих денег. Продолжаются следственные действия и обыски.

Главой фракции "Довіра" в регионе является Олег Диденко. А в Миргородском райсовете работает его брат, также из партии "Довіра", Игорь, говорится на сайте Полтавского облсовета.

Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении народному депутату из фракции "Слуги народа" Сергею Кузьминых, которого разоблачили на 558 тыс. грн взятки.

По данным следствия, он взял взятку за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

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Дата
31
января

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