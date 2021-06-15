Деолигархизация: зарегистрировали альтернативный законопроект

Альтернативный законопроект о деолигархизации зарегистрировала группа народных депутатов из оппозиционных фракций.

Проект закона №5599-1 "О деолигархизации, содействии конкуренции, очищении власти от коррупционных действий и социальной ответственностим бизнеса" зарегистрировали на сайте Верховной Рады во вторник 15 июня.

Среди авторов законопроекта Николай Княжицкий, Артур Герасимов, Ирина Геращенко, Иванна Климпуш-Цинцадзе с ЕС, Андрей Осадчук, Роман Костенко, Рустем Умеров из "Голоса", Сергей Власенко, Александр Абдулин, Иван Крулько из "Батькивщины".

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Текста законопроекта пока не обнародовали.

2 июня президент внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. В документе говорится о том, кого можно так называть, и о запретах. Для проведения деолигархизации кроме основного закона необходимо будет принять еще 11 нормативно-правовых актов.

В видеообращении после заседания СНБО Зеленский заявил, что вопрос о статусе олигархов могут вынести на всеукраинский референдум.