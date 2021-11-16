Денисова в Грузии пыталась попасть к Саакашвили

Во вторник, 16 ноября, Уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову не пустили к заключенному экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили.

Об этом Денисова сообщила в Telegram.

О причинах отказа Министерство юстиции Грузии пообещало сообщить в письме.

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"Сегодня мне отказали в посещении гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарном учреждении №18 города Глдани, Грузия", - написала омбудсмена.

Денисова подчеркнула, что постарается встретиться с руководством и главным врачом пенитенциарного учреждения для обсуждения условий содержания и лечения Саакашвили.

Михеил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку.

11 ноября его адвокат Ника Гварамия сообщил, что Саакашвили прекратил голодовку.

Состояние здоровья Саакашвили близко к сверхкритическому. Есть угроза жизни. К такому выводу пришел личный врач политика Николоз Кипшидзе.

8 ноября задержанного без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани).