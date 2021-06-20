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воскресенье, 20 июня 2021 15:33

День отца: Зеленский показал себя малого, а Вятрович - рисунок от сына
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Сегодня в Украине - День отца. Праздник отмечают в третье воскресенье июня. Его учредили в 2019 году, тогда Кабинет министров одобрил соответствующий указ президента.

Политики-мужчины выкладывают фото в Facebook с отцами, детьми, внуками.

Фотографии детского и юного возраста запостил президент Владимир Зеленский. "Спасибо за то, что знаешь: главные и самые искренние мои слова для тебя не в соцсетях, а дома, на кухне, один, откровенно, в глаза, за рюмкой, пока мама отошла и не видит наших мокрых глаз", - написал Зеленский .

Фото с отцом и братом опубликовал первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

"Отец для меня - это тот Эверест, на который всегда хочется равняться. Это - самый строгий критик. Это - самый преданный фанат. Спасибо тебе за то, что ты есть. За все, что ты сделал и продолжаешь делать для меня. За то, сколько ты хорошего сделал и делаешь для людей! Папа, любим тебя безумно. Будь нам здоровый и счастливый. С Днем Отца", - написал он.

"Счастье быть отцом! Счастье, когда есть с кого брать пример!", - бывший премьер-министр Владимир Гройсман.

"Отцовство - это самые счастливые мгновения в жизни. Всех пап с праздником!", - пятый президент Петр Порошенко поделился фото с дочерьми.

Бывший заместитель генерального прокурора Виктор Чумак повел внука в кино на фильм "Форсаж 9". "День отца - это еще и день деда! Мы с поп-корном в кино", - написал политик.

"Желаю, чтобы у нас все всегда получалось и главное, чтобы у всех нас получилось стать хорошим папой! А оценку нам поставят дети и жизнь", - бывший нардеп Борислав Береза.

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"Три прекрасных детей, двое зятьев (восхвалять не буду, чтобы не сглазить), пока, четверо замечательных внуков. День Отца праздную заслуженно! Казацкому роду нет переводу! И вам всем, папы, счастье!", - экс-нардеп Дмитрий Ярош.

Депутат Владимир Вятрович запостил рисунок от сына.

"Быть отцом - это и радость, и ответственность. Всех пап с праздником!", - пишет его коллега по фракции Алексей Гончаренко.

"С 1994 года каждое третье воскресенье июня в Украине отмечается День медицинского работника. С 2019 в этот день мы официально празднуем День отца.

В этом году эти два праздника совпали еще и с одним из самых больших христианских праздников - Троицей!

Поэтому искренне поздравляю всех причастных! Врачей, медсестер, фельдшеров и санитарок - с Днем медицинского работника. Родителей и дедушек - с Днем отца. Всех украинцев - с праздником Троицы!", - пишет депутат Сергей Рудык.

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Дата
20
июня

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