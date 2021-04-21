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среда, 21 апреля 2021 16:36

Мужчины в декрете: что меняет новый закон

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Мужчины в декрете: что меняет новый закон
Сергей Багалика получит право на декретный отпуск. Фото: Serhii Serhiyovich

Верховная Рада Украины во втором чтении приняла закон, расширить возможности мужчин в уходе за детьми. Документ поддержали 269 народных депутатов. Закон позволяет взять одноразовый оплачиваемый отпуск на 14 календарных дней.

Также новым законом закреплено, что отпуском по уходу за ребенком до трех лет одинаково смогут воспользоваться как отец, так и мать.
Кроме того, для мужчин, имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью, родителей, воспитывающих детей без матери, может устанавливаться сокращенная продолжительность рабочего времени.

"Этот закон наконец-то дает право выбора семье, кто из родителей может уйти в отпуск по уходу за ребенком", - рассказывает Gazeta.ua инспектор патрульной полиции в городе Киеве, папа в декрете Сергей Багалика.

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По его словам, они с женой долго ждали принятия нового закона. Поскольку жена Сергея не имеет права на декретный отпуск, потому что она предприниматель. Мужчина аналогично не может взять отпуск по уходу за ребенком.

"Но наконец все образуется. Моя жена зарабатывает несколько больше меня, и у нее есть возможность обеспечивать нашу семью, пока я ухаживаю за нашим ребенком. Поэтому с экономической точки зрения для нас это выгодно. Мы будем пытаться воспользоваться этим правом, и именно я возьму декретный отпуск", - говорит Сергей.

Супруги поочередно ухаживают за ребенком и вместе выполняют родительские обязанности.

"Мы стараемся поддерживать друг друга. Я считаю, что все что делает девушка, может делать и мужчина с воспитанием ребенка. Ну кроме некоторых физиологических потребностей. Я, как и жена, купаю и кормлю младенца. Самостоятельно готовлю смеси, переодеваю, меняю подгузники, играю с ребенком, хожу с ним в парк гулять.И я это делаю не лучше и не хуже жены", - признается отец.

Мужчина рассказывает, что уход за ребенком это прекрасные моменты в его жизни.

"Ухаживать совсем не сложно. Все начинается с головы. Человек сам сужает свой кругозор. Воспитание малыша это невероятные эмоции и моменты, особенно когда он делает первый шаг, первое ползание. Это не заменишь никакой работой и никаким развлечением. Но действительно это иногда очень тяжелый труд и иногда даже тяжелее чем патрулирование на улице", - шутливо отвечает Сергей.

Родители смогут выбирать форму единовременного пособия "пакета малыша" - получить деньги или вещи.

Автор: Анна Дудченко
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