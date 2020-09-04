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пятница, 04 сентября 2020 09:49

Дело вагнеровцев: журналиста Бутусова зовут в прокуратуру

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Дело вагнеровцев: журналиста Бутусова зовут в прокуратуру
Это огромный шаг вперед, говорит журналист. Фото: "Радіо Свобода"

Главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова вызвали в Офис генерального прокурора на допрос. Об этом журналист сообщил в Facebook.

"Меня вызвали на допрос по делу о спецоперации по задержанию 28 "вагнеровцев" - по делу, которое официально не существует! Ну что же, это огромный шаг вперед - ведь сначала власти заявили, что никакой операции по "вагнеривцах" не было, комментировать ничего, но наконец здравый смысл взял верх", - написал Бутусов.

Допрос должен состояться 9 сентября в 11 утра.

"Дело об измене в Офисе президента удалось сдвинуть с мертвой точки. Теперь все, что я писал, будет процессуально закреплено. И если Генпрокуратура и СБУ не проведут следствие, значит, кто-то из прокуроров будет вынужден взять на себя ответственность за сокрытие утечки информации", - отметил журналист.

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По данным Бутусова, президент Владимир Зеленский, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и начальник комитета по разведке Руслан Демченко знали, что спецоперация по захвату "вагнеровцев" проводится совместно со спецслужбами США, сообщает Цензор.НЕТ

"Уголовное дело это получит свою правовую оценку так же, как когда-то получит свою правовую оценку Иловайск. Тайные переговоры с РФ и уступки РФ во время войны - за такое надо нести ответственность. А тем более, если есть подозрения в измене и работе на российские спецслужбы некоторых высших руководителей, принимающих решения в ОП", - сказал Бутусов.

14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК Вагнера, задержанных 29 июля.

Юрий Бутусов сообщил со ссылкой на собственные источники, что ГУР Минобороны, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора проводили спецоперацию по розыску и задержанию боевиков.

По версии журналиста, срыв спецоперации мог произойти из-за утечки информации из Офиса президента.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что информация о срыве операции из-за предателя в ОП - "дезинформационная атака".

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Дата
04
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