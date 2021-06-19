Дело Шеремета: Ермак провел встречу с Дугарь

Ермак встретился с фигуранткой дела Шеремета. Фото: glavcom.ua

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак встретился с военным медиком Яной Дугарь, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

В ОП Дугарь наведалась со своим адвокатом, сообщает Украинская правда.

К встречи также присоединились заместители Ермака Андрей Смирнов и Роман Машовец.

"Члены Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины осуществляют общественный контроль за ходом расследования убийства Шеремета, и в рамках этого контроля они встретились с Дугарь", - говорится в сообщении.

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Специалисты Рады не вмешиваются в работу судов или правоохранительных органов, но могут оказывать юридическую поддержку в конкретных случаях или вносить предложения по совершенствованию законодательства.

"Дело об убийстве журналиста Шеремета является очень резонансным. Поэтому Консультативный совет осуществляет общественный контроль за ходом расследования этого уголовного производства", - говорится в сообщении.

Участника российско-украинской войны, музыканта Андрея Антоненко, вместе с детским кардиохирургом Юлией Кузьменко и военным медиком Яной Дугар арестовали 12 декабря в позапрошлом году. Всем выдвинули подозрение в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Его взорвали 20 июля 2016-го в автомобиле в Киеве. Мол, убили по личным мотивам. Среди доказательств у следствия есть видеозапись, на которой неизвестные ходят у машины журналиста ночью перед его гибелью. Однако прокуроры не доказали, что это и есть подозреваемые. Те свою вину отрицают. Яну Дугар отпустили под залог в мае прошлого года. В августе 2020-го из СИЗО вышла под домашний арест Юлия Кузьменко. Недавно под домашний арест отпустили Антоненко. Следствие по делу продолжается.