Дело Савченко направят в суд

Дело нардепа Надежды Савченко направят в суд. Фото: УНИАН

В ближайшие десять дней дела народного депутата Надежды Савченко и Владимира Рубана передадут в суд.

Об этом в эфире "Прямого" заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"В ближайшие десять дней расследование дела подозреваемых - Рубана и нардепа Савченко - будет закончено, уже проведены все необходимые следственные действия, им будут предоставлены материалы для ознакомления. Они ознакомятся - и дело будет направлено в суд, согласно УПК. Военная прокуратура будет поддерживать государственное публичное обвинение ".

После окончания досудебного следствия Матиос вместе с генеральным прокурором Юрием Луценко проведет пресс-конференцию.

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Надежду Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержению конституционного строя. По версии следствия, она сговорилась с главарями боевиков ДНР. Соучастником называют бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Задержали 22 марта. С тех пор Савченко находится в следственном изоляторе СБУ.