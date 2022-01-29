Дело против Порошенко может быть политической местью Зеленского - The Times

Дело против Петра Порошенко крайне политизировано и рискует расколоть страну на фоне кризиса безопасности.
Об этом пишет британское издание The Times в статье "Украина должна вести себя как Черчилль, чтобы противостоять России", говорит бывший президент.
Автор статьи Энтони Ллойд напоминает, что, будучи президентом, Порошенко возглавлял Украину во время ее худших лет войны с Россией.
"Дело против него крайне политизировано и рискует расколоть страну в то время, когда она находится под угрозой нападения. Впрочем, в духе Черчилля он призвал страну объединиться перед лицом "имперских" амбиций Москвы", – пишет издание.
The Times отмечает, что дело против Порошенко встревожило международное сообщество, которое опасается, что это может быть политическая месть президента Владимира Зеленского.
Американские и европейские дипломаты выразили свою обеспокоенность по поводу уголовного преследования человека, пользующегося большим уважением за восстановление украинской армии в первые годы войны. Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт описал обвинения против Порошенко, за которые он может получить до 15-ти лет заключения, как "очевидно политические" и предупредил, что это дело может нанести огромный ущерб Украине.
Это дело разделило и судебную систему Украины. Генеральный прокурор страны уклонился от подписания подозрения Порошенко, а сделавший это вместо заместителя прокурора был немедленно занесен в неофициальный черный список Миротворца, будучи обвиненным в пророссийском коллаборационизме.
Описывая обвинения против него как "незаконные", Порошенко сказал, что национальное единство необходимо для того, чтобы амбиции президента Путина были обезврежены.
"Я не могу сказать, что мне нравится Зеленский. И я уверен, что не нравлюсь Зеленскому. Но это не интересует украинский народ. Они хотят увидеть – когда Путин будет перед нашей дверью – наше единство. И со своей стороны, я готов ее продемонстрировать", – цитирует газета Порошенко.
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