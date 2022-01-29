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суббота, 29 января 2022 14:42

Дело против Порошенко может быть политической местью Зеленского - The Times

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  Порошенко возглавлял Украину во время ее худших лет войны с Россией – Ллойд. Фото: Европейская Солидарность
Порошенко возглавлял Украину во время ее худших лет войны с Россией – Ллойд. Фото: Европейская Солидарность

Дело против Петра Порошенко крайне политизировано и рискует расколоть страну на фоне кризиса безопасности.

Об этом пишет британское издание The Times в статье "Украина должна вести себя как Черчилль, чтобы противостоять России", говорит бывший президент.

Автор статьи Энтони Ллойд напоминает, что, будучи президентом, Порошенко возглавлял Украину во время ее худших лет войны с Россией.

"Дело против него крайне политизировано и рискует расколоть страну в то время, когда она находится под угрозой нападения. Впрочем, в духе Черчилля он призвал страну объединиться перед лицом "имперских" амбиций Москвы", – пишет издание.

The Times отмечает, что дело против Порошенко встревожило международное сообщество, которое опасается, что это может быть политическая месть президента Владимира Зеленского.

  Автором статьи «Украина «должна вести себя как Черчилль, чтобы противостоять России» является Энтони Ллойд. Фото: Скриншот
Автором статьи «Украина «должна вести себя как Черчилль, чтобы противостоять России» является Энтони Ллойд. Фото: Скриншот

Американские и европейские дипломаты выразили свою обеспокоенность по поводу уголовного преследования человека, пользующегося большим уважением за восстановление украинской армии в первые годы войны. Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт описал обвинения против Порошенко, за которые он может получить до 15-ти лет заключения, как "очевидно политические" и предупредил, что это дело может нанести огромный ущерб Украине.

Это дело разделило и судебную систему Украины. Генеральный прокурор страны уклонился от подписания подозрения Порошенко, а сделавший это вместо заместителя прокурора был немедленно занесен в неофициальный черный список Миротворца, будучи обвиненным в пророссийском коллаборационизме.

Описывая обвинения против него как "незаконные", Порошенко сказал, что национальное единство необходимо для того, чтобы амбиции президента Путина были обезврежены.

"Я не могу сказать, что мне нравится Зеленский. И я уверен, что не нравлюсь Зеленскому. Но это не интересует украинский народ. Они хотят увидеть – когда Путин будет перед нашей дверью – наше единство. И со своей стороны, я готов ее продемонстрировать", – цитирует газета Порошенко.

Европейская Солидарность
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