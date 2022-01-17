Дело Порошенко: судье вызвали медиков (обновлено)

Судье Алексею Соколову стало плохо. Фото: скриншот с видео "Прямий"

Следственному судье Печерского райсуда Киева Алексею Соколову, который должен объявлять меру пресечения подозреваемому в госизмене пятому президенту Петру Порошенко, стало плохо. Ему вызвали медиков.

Об этом объявил ведущий со сцены, сообщила корреспондентка Gazeta.ua, которая находится под судом 17 января.

Пока неизвестно, что беспокоит судью и в каком он состоянии. Под судом находится скорая помощь.

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Руководитель штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов заявил, что судья Соколов боится объявлять меру пресечения. Политик считает, что она "спущена с Банковой", сообщил активист Андрей Смолий в Тelegram.

"Поэтому судья решил поиграть в "насирова" и вызвал в суд медиков. Объявление решения по мере пресечения затягивается", - написал Смолий.

В канцелярии Печерского райсуда Gazeta.ua не подтвердили информацию, что судье стало плохо и ему вызвали медиков. Уверили, Соколов в совещательной комнате готовит решение.

Кому вызвали "скорую" и кто распространил информацию, что именно судье – там не знают.

Утром 17 января Петр Порошенко прилетел в Украину из Варшавы. Тысячи людей приехали встретить его в аэропорт "Киев". Там же к нему пришли следователи ГБР. В Печерском райсуде ему выбирают меру пресечения с 11:00. Обвинение просит арестовать пятого президента на два месяца с возможностью внесения залога в 1 млрд. грн. 20 декабря Порошенко объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с оккупированных территорий.