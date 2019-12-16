Дело об убийстве Шеремета: жене судьи подарили дом в столице

Один из судей, привлеченных к избранию мер пресечения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, Сергей Вовк из Печерского районного суда города Киева, пока не задекларировал дом в столице площадью 300 кв.м.

В собственности его семьи недвижимость находится уже почти год, хотя, судя по всему, пользовался судья домом и ранее, пишет Цензор.нет

Вовк работает в Печерском суде с 2006 года. В 2011 году его избрали на должность судьи бессрочно.

В декларации за 2018 год, которую он подавал в этом году в феврале, только уменьшились сбережения семьи - с $26 тыс. до $24 тыс.

В то же время, как узнало СМИ из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, 7 февраля его жена Ксения по договору дарения приобрела права на земельный участок площадью 6,48 соток в Киеве.

На участке, расположенном на улице 22-й Садовой в Святошинском районе столицы, также размещен дом площадью 277 кв.м - им теперь также владеет жена судьи. Ксения Вовк ранее работала в аппарате Верховного суда, а затем - помощником частного нотариуса.

Автор: censor.net.ua

Чтобы убедиться в том, что владелица незадекларированной недвижимости - жена Сергея Вовка, а не ее полная тезка, достаточно взглянуть на панораму в Google Maps. По совпадению, на съемке еще от мая 2015 года возле дома припаркован автомобиль судьи - Ssang Yong Rexton 2011 выпуска, пишут журналисты.

Пока судья Вовк еще не нарушает антикоррупционное законодательство - дом должен появиться уже в следующей его декларации, сообщает СМИ.

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Печерский суд отказался проводить отвод судьи Сергея Вовка, который избирал меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтерке Юлии Кузьменко. Решение принимала судья Светлана Шапотько.