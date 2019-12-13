Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод

Печерский суд отказался проводить отвод судьи Сергея Вовка, который избирает меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтерке Юлии Кузьменко.

Решение приняла судья Светлана Шапотько, сообщает "Цензор.нет".

Она сказала, что, заявления адвоката Кузьменко Влада Добоша о неприязни Вовка к Майдану являются личными предположениями.

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Присутствующие в суде выразили Шапотько свое возмущение. Она выходила из зала суда вместе с полицией.

12 декабря следователи обнародовали имена 5 подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко, супруги-добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

По информации следствия, Дугарь проводила разведку места преступления за несколько дней до убийства.

Народный депутат Яна Зинкевич обнародовала соответствующую справку, свидетельствующую, что Дугарь на момент убийства Шеремета находилась в зоне АТО.