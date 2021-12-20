Дело на 2,6 млрд грн: суд разрешил заочное расследование в отношении Курченко

Сергея Курченко подозревают в нанесении украинской экономике ущерба на почти 3 млрд грн. Фото: "Новое время"

В понедельник, 20 декабря, суд в Одессе разрешил провести заочное расследование по делу сбежавшего бизнесмена Сергея Курченко.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

"Киевский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство прокуроров и разрешил осуществление специального досудебного расследования в отношении так называемого "младоолигарха" с орбиты президента-беглеца", - написала Венедиктова.

Добавила, что такое решение позволит направить обвинительный акт в суд.

По данным следствия, Курченко создал преступную организацию и на протяжении 2012-2014 годов организовал от подконтрольных офшорных компаний фиктивный транзит нефтепродуктов через территорию Украины, а также их ввоз якобы с целью переработки и реэкспорта.

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"Бизнесмен создал преступную организацию, нанесшую ущерб экономике Украины на сумму более 2,6 млрд грн. На самом деле нефтепродукты реализовывались на внутреннем рынке Украины без уплаты таможенных платежей и налогов", - подчеркнула Венедиктова.

Для реализации схемы в восьми областях Украины арендовали таможенные склады. На них выгружались нефтепродукты. Их вывоз за пределы таможенной территории оформлялся по поддельным документам.

"К этой схеме были привлечены как работники таможенной службы, так и должностные лица приобретенных с целью прикрытия преступной деятельности Одесского нефтеперерабатывающего завода и ООО "Лагуна-Рени", – объяснила Венедиктова.

Сергей Курченко сбежал из Украины после Революции Достоинства. В настоящее время находится в РФ. В марте 2019 года Генпрокуратура завершила расследование против Курченко. По версии следствия, олигарх причастен, среди прочего, к завладению деньгами нескольких банков с последующим отмыванием этих средств: 787,4 млн грн Национального банка, 4,7 млн ​​грн "Реал Банка", 2,3 млрд грн "Брокбизнесбанка", 502 млн грн "Укргазбанка". Олигарха Курченко называли "кошельком Януковича". Он возник в информационном пространстве в конце 2012 года, когда купил ФК "Металлист" у Александра Ярославского. В 2016-м клуб прекратил существование из-за банкротства.