Дело Медведчука: СБУ сообщила новые подробности

Существуют и другие факты, в отношении которых сейчас идет расследование. Фото: Reuters

Достоверность материалов расследования Bihus.Info о деятельности нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука в период 2014-2018 годов сейчас проверяют эксперты.

На совместном брифинге главы СБУ и генпрокурора обнародовали лишь ту информацию, которую уже можно разглашать, заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко в эфире телеканала "Дом".

"Была озвучена лишь часть фактов. Учитывая то, что следственные действия до сих пор продолжаются, с другими фактами мы пока что в публичную плоскость выходить не можем", - сообщил представитель спецслужбы.

Дехтяренко добавил, что существуют и другие детали расследования, ознакомить с которыми общественность пока невозможно.

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Журналисты Bihus.Info обнародовали расследование, где фигурируют десятки аудиозаписей с голосом человека, похожим на голос Медведчука. Зафиксированные на записях переговоры осуществлялись с 2014 до 2018 года — как с представителями так называемых ДНР и ЛНР, так и с политическим окружением президента РФ Владимира Путина. 11 мая нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку предъявили подозрение в государственной измене и хищении государственных ресурсов. 13 мая Печерский районный суд города Киева отправил кума Путина под круглосуточный домашний арест. Офис генпрокурора обжаловал меру пресечения. Киевский апелляционный суд 21 мая оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом до 9 июля.