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пятница, 21 мая 2021 14:41

Приближенный к Медведчуку и Лукашенко олигарх заработал на "Большом строительстве" 320 млн - СМИ

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Приближенный к Медведчуку и Лукашенко олигарх заработал на &quot;Большом строительстве&quot; 320 млн - СМИ
Кроме старшего сына Николая, продажей нефтепродуктов занимается его жена. Фото: "Схемы"

Компании белорусского олигарха Николая Воробья, приближенного к самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко и нардепу от ОПЖЗ Виктору Медведчуку, заработали более 320 млн грн на реализации президентской программы Владимира Зеленского "Большое строительство".

В прошлом году белорусский "Нефтебитумный завод" Воробья существенно увеличил поставки битума в Украину, где основными конечными покупателями продукции стали участники "Большого строительства", говорится в совместном расследовании программы "Схемы" и белорусского телеканала "Белсат".

"Белорусский завод Воробья чаще всего реализовывал свою продукцию в Украине не напрямую, а через украинскую фирму "БелКазТранс Украина" своего 38-летнего сына и полного тезки - Николая Николаевича Воробья, гражданина Украины. Последний при перепродаже субподрядчикам "Большого строительства" выставлял уже гораздо более высокую цену, что в конечном счете удорожало его финальную стоимость", - говорится в материале.

Деятельность Воробья в Украине не ограничивается поставками битума. Начиная с 2019-го он стремительно вошел сразу в три стратегические сферы украинской экономики. В 2020 году его белорусская компания БелКазТранс импортировала около половины дизельного топлива, которое поставлялось в Украину из РФ. Украинские активы белорусского олигарха оформлены на членов его семьи, граждан Украины. Так, компания его сына, "БелКазТранс Украина" в 2020 году обеспечивала логистику при импорте российского угля для украинских металлургических предприятий и электростанций. Другим компаниям должностные лица российских железных дорог не давали согласие на перевозку. Услугами компании сына Воробья пользуются и крупнейшие промышленные группы страны.

"С марта 2020-го и до сих пор эта компания регулярно получает оплату за свои экспедиторские услуги от крупнейших потребителей угля в Украине - холдингов Метинвест и ДТЭК Рината Ахметова, а также "Интерпайп" Виктора Пинчука. В декабре 2019-го эстонская компания Воробья NT Marine получила разрешение от российского правительства на почти 50% от поставок угля в Украину. В марте 2020 года крупнейшие импортеры смогли получить такие разрешения самостоятельно. А в 2021 году NT Marine продолжила как посредник импортировать уголь. В конце марта в Украину начала поставки также другая эстонская фирма, связанная с Воробьем - NT Bunkering. В то же время эти эстонские компании в течение 2018-2020 годов доставляли нефтепродукты российского "Новошахтинского завода нефтепродуктов" Медведчука в ЕС и в Украину", - говорится в материале.

В Украине живет двое сыновей Воробья от предыдущего брака, а часть семьи вовлечена в бизнес. Кроме старшего сына Николая, продажей нефтепродуктов занимается его жена (невестка олигарха) - Валерия Воробей - через украинскую компанию Укрбелнафтопродукт.

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Николай Воробей, против которого введены санкции ЕС, является "кошельком" Лукашенко, но вместе с тем владеет ПрикарпатЗападтранс. Этой компанией пользовался Виктор Медведчук. Он и его соратник Тарас Козак держат крупные суммы в банке Воробья. При этом белорусский олигарх не попал под украинские санкции.

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