Дело Дубневича о хищениях в Укрзализныце начнут слушать только в 2022 году

Ярослав Дубневич в парламенте предыдущего созыва был членом фракции БПП, теперь - в группе "Партия "За будущее". Фото: @ForFutureUA

Суд будет рассматривать дело Ярослава Дубневича только в феврале 2022 года. Об этом сообщил в Telegram журналист портала "Слово і діло" Олег Новиков.

Детективы Национального антикоррупционного бюро хотели ускорить передачу дела о завладении более 93 млн грн Укрзалізници, чтобы уже в декабре начать судебный процесс.

Однако следственный судья Высшего антикоррупционного суда с ними не согласился и решил, что материалов дела слишком много, чтобы завершить ознакомление с ними в этом году. Речь идет о 133 томах письменных доказательств и почти 1 Тб видео и других файлов на носителях, сообщил журналист.

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"Поэтому производство направят в суд только в феврале 2022 года. К 31 января 2022-го антикоррупционный суд разрешил знакомиться с материалами расследования. Напомню, что следствие по делу завершили еще в апреле 2020 года. Ознакомление продолжается уже более года", - пишет Новиков.

В октябре 2019-го Верховная Рада разрешила арестовать Ярослава Дубневича. Он стал первым народным депутатом девятого созыва, которого лишили неприкосновенности и дали разрешение на задержание и арест. В ноябре депутат вышел из следственного изолятора под залог 90 млн грн. Дубневич является фигурантом расследования НАБУ. По версии следствия, он организовал схему по продаже Укрзализныци стрелочной продукции по завышенным ценам. Из-за этого компании в 2015-2017 годах нанесен ущерб на 93,28 млн грн.