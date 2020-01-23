Дела Майдана: новый отдел готовится к суду

Ранее преступления против митингующих расследовала прокуратура. Фото: УНИАН

Следователи отдела по расследованию преступлений против участников массовых протестов в 2013-2014 годах вскоре направят в суд одно из дел Майдана.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

"Несмотря на короткий срок работы подразделения, сейчас следователи уже готовятся к отправке одного из дел в суд", - заявили в бюро.

Указанный отдел окончательно укомплектовали сотрудниками 11 января. Для этого к нему перевели следователей и прокуроров из Генпрокуратуры и региональных прокуратур, которые уже расследовали дела Майдана.

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"Следователи ГБР сообщили потерпевшим и их представителям, что сейчас происходит прием соответствующих уголовных производств от Офиса Генерального прокурора.

Продолжительность процесса связана с большим количеством эпизодов и вещественных доказательств по делам. По принятым производствам формируются планы дальнейших следственных действий, чтобы обеспечить качественные результаты в расследовании дел Майдана, которых ожидает общество", - также заявили в бюро.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что "никто не позволит сливать дела Майдана".