Децентрализация: "слуги" озвучили план

Обсуждение будут проводить в областях, говорит Корниенко. Фото: rbc.ua

Реформу децентрализации власти возможно провести до местных выборов. Об этом сказал председатель партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко.

"Да, у нас есть план. Можно за две сессии успеть, если планировать в начале четвертой сессии 3-4 сентября голосовать 300 (300 голосов за законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти". - Ред.).

Четвертая сессия как раз очень удачно начинается - 1 сентября, а избирательный процесс (на местных выборах. - Ред.) начинается 5 сентября", - сказал Корниенко в интервью "Інтерфакс-Україна".

В ближайшие две недели в областях проведут обсуждение законопроекта. Они пройдут в формате, в котором обсуждался вопрос о рынке земли - на небольших форумах, по несколько сотен человек.

"Эти обсуждения завершатся 25 февраля большим собранием в Киеве, где будут представители ассоциаций, мэры, руководители местных органов власти, эксперты всевозможные, представители доноров.

После него мы будем выходить на концепцию, затем - комиссия по правовой реформе, где все это финализируется. То есть примерно в конце февраля - начале марта планируем выйти на текст", - сказал Корниенко.

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Параллельно в правительстве дорабатывают перспективные планы объединенных территориальных громад (ОТГ).

Сейчас готовятся ко второму чтению изменения в закон "О местном самоуправлении в Украине", после принятия которого Кабмин сможет внести новый проект административного устройства, говорит Корниенко.

Он также рассказал, что основной причиной для отзыва президентом Владимиром Зеленским из Верховной Рады проекта изменений в Конституцию по децентрализации стали заявления мэров, не одобрявших реформу в таком виде.

В январе президент Владимир Зеленский отложил свой проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)" и направил на доработку. Документ предлагает создание округов вместо районов. На уровне округов будут работать префекты. Их будет назначать президент по представлению правительства.