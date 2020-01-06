"Даже галстук забыл надеть" Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман

Соцсети бурно реагируют на поездку Владимира Зеленского в Оман. Пользователи шутят с опубликованной офисом президента фотографии встречи с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой

С указанного фото стали делать фотожабы.

Не менее остроумно пользователи реагируют и в комментариях к фото встречи Зеленского с министром в Facebook Офиса президента:

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"Где видео официальной встрече? Где сход с трапа самолета? Флаги где?"

"Вова так спешил встретиться с местными чиновниками, чтобы запостить в фб, что и галстук не успел надеть"

"А знает ли Зеленский, что Европейский Союз внес эту страну в "черный список" налоговых юрисдикций за ее оффшоры?"

"Ни одно СМИ Омана не владеет информацией о офийном визите Зеленского и любых запланированых встречах с представителями Омана"

"Президент был введен в Омана. Думал, что летит отдыхать, а пришлось фотографироваться с каким-то министром "

"Товарооборот Украины и Омана составляет 0.00006% от товарооборота, самое время поехать в такую ​​''важную'' для экономики Украины страну"

"Один из самых влиятельных лидеров мира, а встречается с каким-то министром иностранных дел?"

" Встреча с Коломойским, замотанным в простыню, в оффшоре Оман".

В воскресенье Офис президента сообщил, что Зеленский вместе с семьей улетел в Оман, где у него в ближайшие дни запланированы встречи на высшем уровне.Также в ОП заявили, что из Украины Зеленский полетел рейсовым самолетом за собственные средства. По данным СМИ, Зеленский отдыхает вблизи столицы Омана - города Маскат, и живет в 5-звездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Позже в ОП сообщили, что во время поездки в Оман президент Владимир Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.