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понедельник, 06 января 2020 09:35

Зеленский в Омане: кто раньше встречался с руководством экзотической страны

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Зеленский в Омане: кто раньше встречался с руководством экзотической страны
Зеленского сфотографировали на отдыхе в Омане

Единственным президентом, с которым встречался министр Омана Юсуф бин Аляви бин Абдалла к Зеленского был президент Сирии Башар Асад. Встреча состоялась в июле этого года в Дамаске. Тогда бин Аляви передал послание султана и рассказал об активизации усилий "по восстановлению стабильности и безопасности в регионе".

Он единственный министр из стран Персидского залива, который посетил Сирию с тех пор, как в 2011 году там началась война, сообщает Depo.ua.

На государственном уровне преимущественно министры встречаются с министрами, а не главы государств.

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5 января Зеленский в Омане встретился с министром иностранных дел. В Сети эту встречу сравнивают с поездкой пятого президента Петра Порошенко на Мальдивы.

Президент Украины Владимир Зеленский на праздники отдыхает в 5-звездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel в Омане. 2 января он оставил резиденцию "Гута" в Ивано-Франковской обл. и отправился в Киев. Оттуда самолетом полетел в Оман.

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06
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