Зеленский поехал отдыхать в Оман

Зеленского засекли в элитном отеле. Фото: "Страна"

Президент Украины Владимир Зеленский на праздники отдыхает в 5-звездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel в Омане.

2 января он оставил резиденцию "Гута" в Ивано-Франковской обл. и отправился в Киев. Оттуда самолетом полетел в Оман, сообщает "Страна".

Глава охраны президента Максим Донец ранее отправился в страну для подготовки отдыха Зеленского.

Самый дешевый номер на одного человека в отеле стоит $ 635 долларов за ночь. Для отдыха с семьей нужно заплатить более $1 тыс. В отеле есть СПА, бассейны и прочий досуг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Богдан встречался в ресторане с Коломойским - СМИ

"Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне. В Омане Владимир Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепления дипломатических отношений и привлечения инвестиций в Украину", - сообщили в Офисе президента.

Президент Владимир Зеленский получил роялти студии "Квартал 95" в почти 5 млн грн. Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций.