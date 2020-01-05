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воскресенье, 05 января 2020 16:17

Зеленский поехал отдыхать в Оман

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Зеленский поехал отдыхать в Оман
Зеленского засекли в элитном отеле. Фото: "Страна"

Президент Украины Владимир Зеленский на праздники отдыхает в 5-звездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel в Омане.

2 января он оставил резиденцию "Гута" в Ивано-Франковской обл. и отправился в Киев. Оттуда самолетом полетел в Оман, сообщает "Страна".

Глава охраны президента Максим Донец ранее отправился в страну для подготовки отдыха Зеленского.

Самый дешевый номер на одного человека в отеле стоит $ 635 долларов за ночь. Для отдыха с семьей нужно заплатить более $1 тыс. В отеле есть СПА, бассейны и прочий досуг.

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"Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне. В Омане Владимир Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепления дипломатических отношений и привлечения инвестиций в Украину", - сообщили в Офисе президента.

Президент Владимир Зеленский получил роялти студии "Квартал 95" в почти 5 млн грн. Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций.

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Дата
05
января

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