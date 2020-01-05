Зеленский поехал отдыхать в Оман

Президент Украины Владимир Зеленский на праздники отдыхает в 5-звездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel в Омане.
2 января он оставил резиденцию "Гута" в Ивано-Франковской обл. и отправился в Киев. Оттуда самолетом полетел в Оман, сообщает "Страна".
Глава охраны президента Максим Донец ранее отправился в страну для подготовки отдыха Зеленского.
Самый дешевый номер на одного человека в отеле стоит $ 635 долларов за ночь. Для отдыха с семьей нужно заплатить более $1 тыс. В отеле есть СПА, бассейны и прочий досуг.
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"Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне. В Омане Владимир Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепления дипломатических отношений и привлечения инвестиций в Украину", - сообщили в Офисе президента.
Президент Владимир Зеленский получил роялти студии "Квартал 95" в почти 5 млн грн. Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций.
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