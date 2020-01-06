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понедельник, 06 января 2020 00:55

У Порошенко будут требовать отчета о поездке Зеленского в Оман

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У Порошенко будут требовать отчета о поездке Зеленского в Оман
Зеленский поехал в Оман. Фото: Укринформ

Политическая партия "Европейская солидарность" готовит запросы в Офис президента и Министерство иностранных дел по поводу поездки президента Владимира Зеленского в Оман.

"Готовим запрос от "Европейская солидарность" на ОПУ и МИД – кто именно из представителей этих ведомств будет сопровождать главу государства на этих ответственных встречах, какие конкретно вопросы и с кем будут обсуждаться, каких результатов ожидать...", написала нардеп от партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе в Facebook.

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В воскресенье Офис президента сообщил, что Зеленский вместе с семьей улетел в Оман, где у него в ближайшие дни запланированы встречи на высшем уровне.
Также в ОП заявили, что из Украины Зеленский полетел рейсовым самолетом за собственные средства.
По данным СМИ, Зеленский отдыхает вблизи столицы Омана - города Маскат, и живет в 5-звездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.
Позже в ОП сообщили, что во время поездки в Оман президент Владимир Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

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