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среда, 30 июня 2021 17:20

"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях

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&quot;Давление Запада&quot;: почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
"Незаконное обогащение связано с недостоверным декларированием. Поймать на взятке не всегда возможно. А увидеть, что кто-то законно получил какие-то активы, либо не задекларировал то - это проще", говорит Александр Леменов. Фото: УНИАН

Верховная Рада вернула тюрьму за ложь в электронных декларациях с предложениями президента Владимира Зеленского из-за давления Запада. Чиновники должны понимать, что могут оказаться за решеткой, если что не задекларируют, рассказал Gazeta.ua антикоррупционный эксперт Александр Леменов.

"Нардепы проголосовали за закон, потому что чувствовали давление Запада и гражданского общества. Если бы не западные партнеры, то ничего бы не было. О ситуации говорила и Венецианская комиссия, и посольство США, Евросоюз. Все четко акцентировали на том, что нужно", – говорит Леменов.

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"Незаконное обогащение связано с недостоверным декларированием. Если что-то украли, то этим пользуются. Нет смысла что-то воровать и не пользоваться. Они действуют в паре. Поймать на взятке не всегда возможно. А увидеть, что кто-то незаконно получил какие-то активы, либо не задекларировал что-то – это проще. Нельзя поставить по пять детективов НАБУ к каждому депутату. Они должны понимать – если что-то не задекларируют, могут оказаться за решеткой", – говорит Леменов.

Добавляет: "Это не тяжкое преступление – ложь в декларациях. Но принципиальная позиция, за это должно быть лишение свободы. Не ограничение или общественные работы. 10 лет быть не может. Год лишения свободы – это нормальная санкция".

Закон после поправок стал намного лучше, чем был, говорит эксперт. "Поправки нужны. Хорошо, что Зеленский ветировал предыдущие изменения. Мы помним, как Конституционный суд убил работу НАЗК относительно тюрьмы за недекларирование (КСУ признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность для чиновников и судей в форме штрафа или лишения свободы за представление заведомо ложных сведений в декларации. В декабре 2020-го ответственность за ложь в декларациях восстановили, но заключения не было среди возможного наказания. – Gazeta.ua). Нельзя сказать, что законодательство идеальное. Но положение дел устраивает. Посмотрим, как эти нормы заработают".

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Также добавляет: "Всегда есть лазейки, корпоративные юристы, которые помогут скрыть имущество. Если чиновник имеет еще и бизнес, то можно скрыть. Но сделать это сложнее, чем раньше, когда были бумажные декларации. Сейчас есть возможности привлекать к ответственности. Для этого нужна работа Высшего антикоррупционного суда и антикоррупционного бюро".

Были случаи, когда привлекали депутатов к ответственности, добавляет Леменов. "Эти кейсы рассматривал Высший антикоррупционный суд. Он только начал работать осенью 2019-го. Но его работу решением КСУ также снесли. Там закрыли 80 дел по коррупции".

Верховная Рада приняла законопроект №4651 о возвращении тюрьмы за ложь в декларациях с предложениями президента Владимира Зеленского. Ранее он ветировал этот документ. Из закона убрали лазейку о декларировании активов членов семьи.

27 октября 2020 Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность для чиновников и судей в форме штрафа или лишения свободы за представление заведомо ложных сведений в декларации.

В декабре 2020-го ответственность за ложь в декларациях восстановили, но заключения под стражу не было среди возможного наказания: только штраф, общественные работы и ограничение свободы.

3 июня 2021 года Верховная Рада вернула наказание в виде лишения свободы за ложь чиновников в имущественных декларациях. В то же время, народные депутаты проголосовали за поправку "слуги народа" Игоря Фриса, которая делала невозможным наказание за ложь в отношении имущества родственников.

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