"Давай менять страну": Дубилет рассказал, как его позвали в Кабмин

Стать министром Кабинета министров Дмитрию Дубилету, соучредителю мобильного банка Monobank, предложил действующий премьер-министр Алексей Гончарук.

Об этом Дубилет рассказал в интервью LB.ua.

"Мы встретились. Он сказал: "Давай вместе менять страну".

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Сначала ему предложили просто присоединиться к команде, затем - занять пост министра.

"Не совсем (было понятно, что это за должность. - Gazeta.ua). Гончарук посоветовал почитать нормативку. Я почитал - все равно не было понятно. Но потом я понял, что эта должность позволяет заниматься крутыми проектами. И согласился".

Дмитрий Дубилет учился в Лондонской школе бизнеса. Свой первый сайт о футболе написал в 14 лет. В 19 запустил портал гражданской журналистики "Хай Вей".

Работал в Приватбанке 6 лет. Прошел путь от маркетинг-директора до руководителя IT-департамента.

29 августа стал министром Кабинета министров.