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вторник, 01 октября 2019 23:20

Данилюк выступил против Коломойского

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Данилюк выступил против Коломойского
Президент Владимир Зеленский освободил Александра Данилюка с должности секретаря СНБО.Фото: DW

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк ушел в отставку из-за "неправильной" ситуации с Приватбанком, национализацию которого могут отменить.

"Это одна из проблем. Надеюсь, что мое решение будет способствовать тому, что мы избежим неправильных решений в процессе Приватбанка. Думаю, что это было услышано как внутри Украины, так и снаружи", - сказал Данилюк в комментарии ВВС News Украина.

Речь идет о возможной отмене национализации.

"Это очень опасное решение, которое посылает сигнал о том, что олигархи удерживают власть, они влияют на государственные институты. Это также будет красный свет для нашего взаимодействия с МВФ", - отметил экс-секретарь СНБО.

Данилюк также выступил против переговоров с бывшими владельцами Приватбанка, в частности с Игорем Коломойским.

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"Я не понимаю, о каком компромиссе может идти речь. Если они включают в себя выплату определенной компенсации, тогда это называется не компромисс, а сдача интересов", - сказал он.

Экс-секретарь СНБО добавил, что если власть проигнорирует его предостережение, "то украинцам надо волноваться".

За несколько дней до выборов президента суды приняли сразу три решения в пользу бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск олигарха Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации Приватбанка.

Позже отменил решение Нацбанка по определению перечня связанных с банком лиц.

20 апреля Печерский суд Киева отменил имущественное поручительство Коломойского по кредитам, которое Национальный банк выдал Приватбанку в 2013 году. Общая сумма кредитов составляет 9,2 миллиарда гривен. Впоследствии Коломойский подал 5 исков об отмене своих долгов.

1 октября суд о возврате акций Приватбанка Коломойскому повторно перенесли.

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