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понедельник, 25 октября 2021 09:51

Данилов рассказал о прокремлевских группах в Украине

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Данилов рассказал о прокремлевских группах в Украине
Данилов в должности сектетаря СНБО - с октября 2019 года. Фото: Виталий Носач, rbc.ua

В Украине есть минимум три прокремлевские группы, между которыми происходит столкновение.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "РБК-Україна".

"На российском направлении сейчас происходит колоссальная борьба за влияние на Украину среди тех людей, которые находятся на территории нашей страны. Между этими группами идет столкновение.

Медведчук был одной из этих групп. Он был в фаворе с учетом того, что он кум Путина. Сейчас между этими группами происходит выяснение отношений, кто будет здесь старшим и представлять интересы Российской Федерации", - сказал Данилов.

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"Я знаю как минимум три группы, которые выясняют, кто будет представлять здесь интересы Путина. Отвалившаяся группа - это была группа Медведчука, четвертая", - рассказал секретарь СНБО.

"Медведчук находится под домашним арестом не из-за санкций. Санкции не имеют к этому отношения. Мы занимались превентивными мерами.

Но если в 2014-м, 2015-м и 2016 году происходили какие-то процессы, общество же должно о них знать. Надо четко понимать последствия тех или иных действий. Это касается не только Медведчука", - сказал Данилов.

12 октября суд отправил нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.

До этого Медведчуку объявили новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

В течение 2015 года за поставки угля с ОРДЛО боевикам перечислили не менее 200 млн грн, по версии следствия.

11 мая этого года Медведчук уже получил подозрение. Его с соратником Тарасом Козаком считают причастными к трем эпизодам: покушение на хищение природных ресурсов Украины, передача секретной информации о ВСУ и организация подрывной деятельности.

С 13 мая Медведчук находится под домашним арестом.

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25
октября

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