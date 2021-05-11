"Чтобы президента никто не разводил" - Витренко рассказал о задачах

Вторник возглавил Нафтогаз в конце апреля. Фото: Александр Медведев/НВ

Новый председатель Нафтогаз Юрий Витренко говорит, что президент Владимир Зеленский поставил ему задачу - полностью покрыть потребности населения газом украинского производства.

"У меня есть задание от президента и премьер-министра организовать работу Укргазвидобування эффективным образом, чтобы потребности населения Украины были полностью покрыты газом собственной добычи. В первую очередь это вопрос национальной безопасности", - цитирует Витренко НВ

"Положить на стол факты, которые позволяют принять обоснованные решения. Которые позволяют сделать так, чтобы президента и премьер-министра никто не разводил", - сказал глава Нафтогаз.

"Если в цепочке поставок, по которой газ из скважины поступает в дома украинцев в виде газа или тепла, есть проблемы, то их нельзя просто перекладывать на других. Должна быть активная роль Нафтогаза, чтобы эти проблемы в стране были решены", - заявил Витренко.

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29 апреля Верховная Рада назначила Германа Галущенка министром энергетики. Накануне Кабинет министров сообщил о прекращении полномочий председателя правления Нафтогаз України – Андрея Коболева. Вместо него компанию возглавил Юрий Витренко.