"Что сказала бы Зеленская, если бы ее муж пригласил батальон боевиков на ночлег?" - сети

Зеленскому задали ряд вопросов

Офис президента сообщил, что в районе поселка Шумы в Донецкой области состоится совместное с российскими оккупантами инспектирование. Об этом договорились 9 сентября на заседании Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции.

"Сегодняшний день дает нам надежду, что режим прекращения огня будет выполняться и в дальнейшем всеми сторонами", - заявили вчера в ОП.

На такое заявление остро отреагировали пользователи Facebook.

Марина Данылюк-Ярмолаева, журналистка

"Я поняла бы, если бы Кравчук и Зеленский имели договоренности с орками чтобы вытащить из серой зоны Ярослава Журався.

Но прогибать комбата Вадима Сухаревского и 503-го ОБМП под визит Якубова/Вахитова? Символически ломать героя, который первым сделал первый выстрел в сторону оккупанта весной 2014-го, чтобы этот самый герой подал руку российскому генералу?

Мне интересно, планирует ли Зеленский выступление на новогоднем корпоративе Пушилина?

Или Кравчук с Фокиным и Зеленским покажут российским генералам игру вялыми сардельками на рояле?

Что сказала бы Елена Зеленская, если бы ее муж пригласил батальон "Сомали" к ним на ночлег?

Не хочет ли Зеленский сам лично проверить позиции ЛНДР под "гарантиями безопасности армии РФ"?

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Соломия Бобровская, народный депутат

"Первый вопрос, который возмущает: на каком основании украинская сторона согласилась легализовать действия боевиков на своих боевых позициях?

Во-вторых, для чего ДНРовци вовлечены в процесс инспекции украинских территорий, если собственные они тщательно скрывают даже от ОБСЕ?

Ну и в-третьих. Даже в Минске ДНРовцы не являются полноценной стороной вооруженного конфликта, поскольку т.н. ДНР - это территория, подконтрольная российским оккупационным войскам. Вот и все.

После этого президенту рекомендую отправить Кравчука с Фокиным на долгую пенсию под опекой вышеупомянутой новой комиссии"

Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны

"Они сами хотя бы понимают, что несут?

"Крайне ограниченное проявление присутствия боевиков ничего никому не может дать, кроме одного - еще одного аргумента в пользу правоты Украины" - любое "проявление присутствия" ЛДНР в составе международной инспекции, даже в одном лице - это уже полная легализация ЛДНР как будто бы стороны конфликта, что означает: Украина признала эту войну гражданской, а не военным конфликтом Украины и Российской Федерации. Это именно то, чего больше всего хочет Кремль"

Сергей Смальчук, телеведущий, актер

"Если вы думали, что еще не п...ц, то уже п...ц"

Михаил Басараб, политолог

"Еще неделю назад нам говорили, что мы зря возмущаемся заявлениями Кравчука. Он, мол, как опытный и хитрый политический деятель говорить будет одно, а на деле будет защищать интерес Украины.

Ну вот. Кравчук везет оккупантов проверять позиции украинских войск. Это уже не слова, а действия. Поэтому дальше дискуссии по этому дуэту советских номенклатурщиков в ТКГ лишены смысла.

Помню те времена, когда Кравчук превратился из советского функционера в объект обожания для патриотической общественности. В определенные годы его воспринимали чуть ли не как ортодоксального националиста, убежденного западника и часового Украинского государства. Потом, правда, было СДПУ(о). А теперь и оккупационные инспекторы на наших позициях. Что вполне закономерно для советского чинуши.

Поэтому не делайте гетманов и кумиров из людишек, которые добрую долю сознательной жизни рьяно служили Российской империи, ее спецслужбам, церкви или культуре"

На Донбассе 6 сентября, на 42-й день режима прекращения огня, российский оккупант нарушил договоренности и открыл огонь по украинским позициям. Было осуществлено по меньшей мере 3 обстрела, во время которых 1 украинский воин погиб.