Чрезвычайное и военное – это совершенно разные правовые режимы – Николай Беззубенко

Николай Беззубенко объяснил, в чем разница между военным положением и чрезвычайным. Фото: 24tv.ua

При введении чрезвычайного положения речь не идет о тотальной трудовой повинности или общей мобилизации населения. Не будет также никаких продуктовых карт или изъятия имущества.

Об этом заявил эксперт Николай Беззубенко, комментируя решение СНБО по введению чрезвычайного положения.

Он также объяснил разницу между правовыми аспектами чрезвычайного и военного положения, отметив существенное различие этих мер:

"Общество наэлектризовано и поэтому могут быть разночтения. Здесь стоит объяснить разницу между военным и чрезвычайным. Она очень существенная. Речь не идет о тотальной трудовой повинности или общей мобилизации. Никаких продуктовых карт или изъятия имущества", - отметил Беззубенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кличко обратился к киевлянам: Комендантского часа не будет

На своей официальной странице в Facebook Беззубенко подчеркнул, что чрезвычайное положение, которое вводится указом президента, является исключительно инструментом аккумулирования организационных ресурсов государства и не ограничивает права и свободы граждан:

"Это скорее приведение государственных служб к определенному тонусу. Решения о тех или иных мерах будут приниматься исключительно на местах и ​​не будут ограничивать основные права и свободы граждан. Поэтому без паники. Государство готовится дать отпор врагу и потому аккумулирует в первую очередь организационные ресурсы".

23 февраля Верховная Рада намерена ввести чрезвычайное положение на всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. ЧС предлагают ввести на 30 дней. Военное положение в Украине будут введены в случае необходимости.