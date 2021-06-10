"Членство в НАТО превратилось в религию" - назвали ошибки Украины

Николай Капитоненко назвал ошибки украинцев на пути в НАТО. Фото: Тарас Подолян

Мы стали более проблемным и менее эффективным государством, чем в 2008 году, по вступлению в НАТО, считает политолог Николай Капитоненко.

"Ответственные все - власть, которую общество выбирало, и инструменты, которые она применяет. НАТО - это инструмент внешней политики, а не высшая цель. Мы путаем цель и средство. Членство превратилось в религию. Для стран-членов - это удобный и дешевый инструмент поддержания собственной безопасности. Если появятся лучшие или изменится ситуация в мире, могут выйти из Альянса", - объяснил.

Считает, чрезмерная концентрация нам вредит.

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"То, что интеграция в НАТО записали в Конституцию - ошибка. Нельзя ограничивать страну во внешней политике законом. Ослабляем переговорную позицию с любой страной-членом. Та же Венгрия может блокировать наше стремление. Если членство является нашим определенным приоритетом, должны идти на любые уступки Будапешта? ", - подытожил.

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Шансы Украины на вступление в НАТО ухудшились. Американская дипломатия создала нам иллюзии. И мы забыли, что НАТО принимает решение консенсусом. Даже энергичная поддержка Штатов не помогла. Такого содействия сейчас нет