Чиновников ждут проверки: лучших наградят, худших – уволят

В правительстве планируют большую реорганизацию министерств. Фото: dpa

Одним из главных изменений внутри правительства станет его диджитализация. Это позволит определить эффективность работы чиновников.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Когда оцифровываеш процессы - это не просто переводишь их в электронную форму. А переосмысливаешь их, выбрасываешь кучу ненужных стадий, проводишь так называемый реинжиниринг (радикальное перепроектирование. - gazeta.ua). Например, утверждение правительственных актов - законопроектов, постановлений и т.п. Сейчас этот процесс достаточно сложный и неэффективный. Много людей, много лишней работы. С другой стороны, работа, которая нужна, не ведется. Та же качественная аналитика.

Только переведя все в цифру можно замерить тайминги, оценивать качество работы сотрудников. Это позволит понять - кто работает качественно, насколько быстро, сколько ошибок допускает. Сможем измерять эффективность работников. Лучшие будут получать награды, а худшие - учиться или увольняться", - рассказал Дубилет.

Среди других изменений в правительстве планируют большую реорганизацию министерств. В частности, сделать структуру более плоской, разделить формирования политики и ее реализацию.

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