Чиновники рассказали, сколько стоил бюджету День Независимости

В Офисе Зеленского указали, что Бадоеву и Коляденко из госбюджета средства не выплачивали. То же самое сказали в КГГА. ФОТО: "РБК-Украина"

Министерство культуры на празднование Дня Независимости потратило 259,6 тысячи гривен, КГГА - 290 000 гривен.

Такие суммы назвали "Украинской правде", отвечая на информационные запросы.

В Минкульте отметили, что деньги выделили на выступления пианистов, Национального симфонического оркестра, Украинского национального хора им. Г. Веревки. Дороже обошлась оплата приглашенных коллективов - 113,5. В то же время в министерстве не указали, входит ли в смету оплата, в частности клипмейкера Алана Бадоева, хореографа Елены Коляденко, певиц Тины Кароль и Алины Паш.

КГГА же потратила средства на мероприятия у своего здания и возложение цветов к памятнику Михаила Грушевского.

В Офисе Зеленского указали, что Бадоеву и Коляденко из госбюджета средства не выплачивали. То же самое сказали в КГГА.

Ни в Кабмине, ни в Офисе президента ни в Минфине, ни в Минкульте "Украинской правде" не ответили, заключали договор с Бадоевым и Коляденко.

Минобороны, указывает медиа, не смогло рассказать, во сколько обошелся военный парад-2018, который решили не проводить в этом году и сэкономить.

"Вместе с тем, в 2019 году государство выделило на премии для военнослужащих 371,5 миллиона гривен. Эта сумма в 38 раз превышает прошлогоднюю, когда на" поощрение "военных дали 9,7 миллиона", - добавляет УП.