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вторник, 26 декабря 2017 18:46

Чиновники должны оценивать свои решения с учётом последствий – Нина Чалая

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Чиновники должны оценивать свои решения с учётом последствий – Нина Чалая
Любое управленческое решение на уровне государства необходимо оценивать с точки зрения ожидаемых последствий, говорит профессор кафедры маркетинга и управления бизнесом Киево-Могилянской Академии Нина Чалая

Любое управленческое решение на уровне государства необходимо оценивать с точки зрения ожидаемых последствий, но в украинской политической культуре не принято прислушиваться к ученым и их рекомендациям. Об этом в эфире "Громадського радио" рассказала доктор наук по государственному управлению, профессор кафедры маркетинга и управления бизнесом Киево-Могилянской Академии, соавтор Доктрины сбалансированного развития "Украина-2030" Нина Чалая.

Говоря о развитии страны и отдельных регионов нужно учитывать не только темпы, но качество развития.

"Эволюционная экономика учитывает нерыночные факторы экономического развития. То есть мы измеряем экономическое развитие не только в темпах роста ВВП. Здесь мы имеем дело с культурным фактором, уровнем образования и здравоохранения, развитием человеческого потенциала. Это нельзя измерить в темпах роста ВВП", – сказала Нина Чалая.

При этом многие изменения можно заранее спрогнозировать.

Но с другой стороны, по ее словам, в украинской политической культуре не принято прислушиваться к ученым и деятелям науки.

"Любое управленческое решение на уровне государства необходимо оценивать с точки зрения ожидаемых последствий. Человек, которые имеет властные полномочия, несет ответственность, и руководителям страны нужно думать на один-два шага вперед. Но во власти считают, что наука – это что-то второстепенное и они не обращают внимания на рекомендации украинских ученых", – резюмирует Нина Чалая.

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