Чиновник сходил на акцию за Стерненка - потом уволился из ОП

Сергей Кошман подал в отставку. Фото: Facebook-страница Sergey Koshman

Руководитель экспертной группы по внутренней и гуманитарной политики Офиса президента Сергей Кошман написал заявление об увольнении после оглашения обвинительного приговора Сергею Стерненку.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Написал заявление об увольнении из Офиса президента. Ибо ходить на протесты на Банковую, работая на Банковой, довольно странно. Других инструментов влияния я пока что не вижу. Почти за год убедился, что в экспертных советов там особо не нуждаются. После увиденного буду немного чаще молиться за судьбу Украины", - написал Кошман.

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23 февраля 2021 года одесский суд по делу похищения и пыток человека назначил общественному активисту, экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко и его соратнику Руслану Демчуку по 7 лет и 3 месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества. После оглашения приговора Украиной прокатилась волна протестов против заключения Стерненка. Самый массовый митинг состоялся в Киеве. Несколько тысяч демонстрантов собрались у здания Офиса президента на ул. Банковой. В результате пострадали 27 правоохранителей. 24 активных участников акции доставляли в управление полиции. Их опросили и отпустили.