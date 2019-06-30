ЦИК сняла с выборов кандидатов из партии "Голос"

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты от партии "Голос" Александр Курдыдык.
Курдыдык баллотировался в списке партии "Голос" под 11-м номером, сообщает пресс-служба ЦИК.
Он юрист и управляющий партнер кампаний DLA Pipers.
Также ЦИК отменила регистрацию еще одного кандидата от "Голоса" Дмитрия Огнева.
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Он ранее был отозван из-за несоответствия критериям партии.
В Украине зарегистрировано более 40 организаций-клонов "Слуги народа".
Среди зарегистрированных фирм являются общественные организации, благотворительные фонды, частные предприятия и общества с ограниченной ответственностью.
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