ЦИК сняла с выборов кандидатов из партии "Голос"

 
Ексклюзивы
1/5
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 900
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
1 Просмотров: 1188
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
1 Просмотров: 3115
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 1854
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 657
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1476
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
10 Просмотров: 24552
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 837
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3762
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
10 Просмотров: 6948
Фото
Все фото
3
4
7
10
3
Хищения в оборонке: Зеленский заговорил о тюрьмах
Хищения в оборонке: Зеленский заговорил о тюрьмах
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
В ПАСЕ украинские и российские журналисты будут стоять отдельно
В ПАСЕ украинские и российские журналисты будут стоять отдельно
В Киеве попрощались с Дмитрием Тымчуком
В Киеве попрощались с Дмитрием Тымчуком
Ляшко привел в Раду собаку
Ляшко привел в Раду собаку
Видео
Все видео
Еще одна звезда "Квартала-95" рассказала о политических планах
Еще одна звезда "Квартала-95" рассказала о политических планах
Зеленский запустил флешмоб ко Дню Конституции
Зеленский запустил флешмоб ко Дню Конституции
СБУшник с землей в Буковеле приватизировал гигантскую служебную квартиру - СМИ
СБУшник с землей в Буковеле приватизировал гигантскую служебную квартиру - СМИ
Появилось видео, как Зеленский танцами приветствует Коломойского с днем рождения
Появилось видео, как Зеленский танцами приветствует Коломойского с днем рождения
Саакашвили поделился радостной новостью
Саакашвили поделился радостной новостью
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 333
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1476
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1413
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2061
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11133
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
29 июня 2019
Просмотров: 855
Дівчата з Чорнобиля
– Ну хіба ж не дури, глянь, – приятель Вітька тицяє мені під носа побитий смартфон LG. Там у павутинні екранних тріщин фото ...
воскресенье, 30 июня 2019 14:09

ЦИК сняла с выборов кандидатов из партии "Голос"

  Комментировать
ЦИК сняла с выборов кандидатов из партии &quot;Голос&quot;
ЦИК отменила регистрацию кандидата в народные депутаты от партии "Голос" Александр Курдыдык и Дмитрия Огнев, фото РБК

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты от партии "Голос" Александр Курдыдык.

Курдыдык баллотировался в списке партии "Голос" под 11-м номером, сообщает пресс-служба ЦИК.

Он юрист и управляющий партнер кампаний DLA Pipers.

Также ЦИК отменила регистрацию еще одного кандидата от "Голоса" Дмитрия Огнева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парасюк проиграл апелляцию на решение ЦИК

Он ранее был отозван из-за несоответствия критериям партии.

В Украине зарегистрировано более 40 организаций-клонов "Слуги народа".

Среди зарегистрированных фирм являются общественные организации, благотворительные фонды, частные предприятия и общества с ограниченной ответственностью.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ЦИК сняла с выборов кандидатов из партии "Голос"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июня

Украина остановилась в шаге от полуфинала кубка мира

Карманники оккупировали знаменитый мост

Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села

Назарий Яремчук "поймал" рак после Чернобыля

Самое читаемое
Показали фото женщины, 2-летнего сына которой нашли мертвым в чемодане
Показали фото женщины, 2-летнего сына которой нашли мертвым в чемодане
6
 Просмотров: 24985
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
15
 Просмотров: 22050
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
8
 Просмотров: 13699
Руководитель офиса президента развлекался на концерте российского артиста - СМИ
Руководитель офиса президента развлекался на концерте российского артиста - СМИ 1 Просмотров: 13168
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами 3 Просмотров: 12537
Политика
Партия Саакашвили таки будет в бюллетенях
Партия Саакашвили таки будет в бюллетенях Просмотров: 198
Медведчук продолжает скупать телеканалы - СМИ
Медведчук продолжает скупать телеканалы - СМИ 3 Просмотров: 1098
В Украине до сих пор не запретили Компартию
В Украине до сих пор не запретили Компартию 1 Просмотров: 1305
Руководитель офиса президента развлекался на концерте российского артиста - СМИ
Руководитель офиса президента развлекался на концерте российского артиста - СМИ 1 Просмотров: 13141
Парасюк проиграл апелляцию на решение ЦИК
Парасюк проиграл апелляцию на решение ЦИК 1 Просмотров: 2232
Больше всего комментируют
10
"Трамп не советовался с Киевом перед встречей с Путиным"
6
Окупанты не отводят свои войска от Станицы Луганской
3
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами
3
Медведчук продолжает скупать телеканалы - СМИ
2
"Крым на повестке дня. Но не на первом месте" - экс-посол США в Украине
Голосов: 5026
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua