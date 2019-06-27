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суббота, 29 июня 2019 19:48

Все хотят в Раду. В Украине насчитали 40 различных клонов "Слуга народу"

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Все хотят в Раду. В Украине насчитали 40 различных клонов &quot;Слуга народу&quot;
В партии Зеленского говорят о криминале для тех, кто выдает себя за псевдо"слуг".

В Украине зарегистрировано более 40 организаций-клонов "Слуга народу".

Среди зарегистрированных фирм являются общественные организации, благотворительные фонды, частные предприятия и общества с ограниченной ответственностью, сообщает "Українська правда"

Более 20 из них юридически зарегистрированы в Киеве. Восемь фирм дислоцируются в Днепре и области, по 6 - в Полтавской и Одесской области. Большинство организаций зарегистрированы в мае-июне этого года.

Представители клонированных "слуг" баллотируются по мажоритарным округам по Украине. Часть из них клонирует не только название партии, но и официальных кандидатов от нее. В частности, Александра Дубинского и Дмитрия Воробья. Также журналисты нашли на мажоритарке клона главы АП Андрея Богдана.

Некоторые из "слуг" оказались не очень последовательными. Часть их представителей ранее баллотировалась по спискам различных партий. В Одесской области баллотируется представитель благотворительного фонда "Слуга народу" Александр Маланин, ранее был помощником нардепа от БПП Алексея Гончаренко на общественных началах.

У "Слуга народу" уверяют: политическая сила не сотрудничает ни с какими одноименными организациями. Юристы партии требуют уголовной ответственности кандидатам, которые выдают себя за "слуг", однако на самом деле ими не являются.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента.

Выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

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29
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