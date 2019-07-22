ЦИК подвела итоги выборов

На выборах с большим отрывом лидирует "Слуга народа"

Центральная избирательная комиссия признала внеочередные выборы в Верховную Раду состоявшимися.

Об этом на брифинге объявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

"Событий, которые бы поставили под сомнение проведение этой парламентской кампании, не было. Она является таковой, что свершилась", - сказала Слипачук.

Она подчеркнула, что, несмотря на летний период, граждане продемонстрировали достаточно высокую явку.

"Выборы летом - это вопрос специфический. Это отражает то, что политическое настроение общества достаточно высокое", - сказала глава ЦИК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга народа" стала лидером во всех регионах

21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Их инициировал президент Владимир Зеленский. В своей инаугурационной речи он объявил о роспуске парламента VIII созыва. Явка избирателей на внеочередных выборах составила 49,84%.