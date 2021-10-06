ЦИК изменила правила в избирательных бюллетенях

Теперь каждый кандидат получит свой порядковый номер, который не может изменится. Фото: @UACEC

Центральная избирательная комиссия утвердила новые правила оформления избирательных бюллетеней.

Решение приняла на заседании в среду, сообщает "Суспільне"

Теперь каждый кандидат получит свой порядковый номер, который не может измениться.

"Возле каждого кандидата слева будут проставлены порядковые номера, которые не будут меняться, даже если кандидат снимется с выборов", - объяснили.

Таким образом это поможет избирателям выбрать кандидата из числа кандидатов-двойников, считают в ЦИК.

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30 марта Верховная Рада лишила депутатских полномочий "слугу народа" Александра Скичко. В апреле ЦВК назначила на 31 октября промежуточные выборы в округах №184 в Херсонской и №197 Черкасской областях. В декабре прошлого года в Верховную Раду подавали правительственный законопроект для борьбы с двойниками на выборах.