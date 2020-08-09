ЦИК Беларуси сообщил о рекорде на выборах

На прошлых выборах в 2015 году ЦИК также рапортовала о предыдущем рекорде. Фото: pixabay

Якобы 41,7% белорусов, а это 2854336 избирателей, имеющих право голоса, приняли участие в шестых президентских выборах в истории независимой Беларуси в досрочном голосовании.

Такой показатель явки является максимальным по сравнению со всеми предыдущими президентскими кампаниями в стране, сообщает ЦИК Беларуси

На прошлых выборах в 2015 году ЦИК также рапортовала о предыдущем рекорде. Тогда в досрочном голосовании якобы приняли участие 36,05% избирателей, а в целом на пятих выборах президента явка составила 86,75%. В том году Александр Лукашенко якобы набрал 83,49% голосов, что также стало рекордным показателем "поддержки" за все годы у власти. Досрочное голосование на президентских выборах 2020 стартовало 4 августа и продолжалось пять дней, по 8 августа включительно. Основной день выборов назначен на воскресенье, 9 августа.

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За пост президента Беларуси этот раз соревнуются пять кандидатов, в том числе нынешний президент Беларуси Александр Лукашенко - он идет на выборы шестой раз. Главным конкурентом Лукашенко СМИ считают жену политзаключенного, видеоблоггера Сергея Тихановского, Светлану Тихановскую.

ЦИК зарегистрировала в качестве кандидатов бывшего депутата нижней палаты парламента страны Анну Канопацкую, сопредседателя общественного объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева, председателя партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня.

В июле на встрече с коллективами крупнейших СМИ Беларуси, большинство из которых государственные, Лукашенко показал результаты соцопроса, проведенного Оперативно-аналитическим центром при президенте Беларуси, о своем рейтинге. Так, к концу июня 2020 года уровень доверия к Лукашенко якобы достиг 76%, "а по оценке экспертов в ближайшей перспективе должен достичь 80%".

Согласно данным ЦИК РБ, на 6 президентских выборах в Беларуси право голоса имеют 6844932 белоруса.

По состоянию по данным ЦИК на утро 9 августа, досрочно уже якобы проголосовали 42% избирателей. В частности, в Гомельской области 54,44%, в Могилевской области - 49,92%, в Минской - 33,40%. В Витебской области - 39,4%, Минск - 39,66%, Гродненской - 38,60%, Брестской - 38,40%.